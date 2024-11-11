В Челябинской области зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки

В Челябинской области за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано около 25 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Большая часть из них связана с циркуляций вирусов типа А, особенно вируса Коксаки, сообщили «Ъ-Южный Урал» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

В целом эпидемиологическая ситуация по ЭВИ сохраняется благополучной в регионе, в январе-октябре текущего года заболеваемость составила 0,74 на 100 тыс. населения (около 25 случаев), что в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период 2023-го. Однако преимущественно жители, чаще всего дети, заражаются именно вирусом Коксаки типа А10. В структуре заболеваемости ЭВИ преобладают легкие формы, без поражения нервной системы.

Вирус Коксаки вызывает самые разнообразные симптомы. Чаще всего болезнь проходит незаметно. Однако у некоторых зараженных инфицирование вирусами Коксаки А проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной, конъюнктивитом, склеритом, диареей. Среди осложнений отмечают менингит, энцефалит и миокардит, из-за которых возможен летальный исход. Вирусы Коксаки передаются только от больного человека. Чаще всего заражение происходит через воду, еду и бытовые предметы, но бывают случаи передачи воздушно-капельным путем. Возбудитель инфекции может до двух месяцев оставаться жизнеспособным в воде, на поверхности предметов, на продуктах, а в замороженном состоянии — до нескольких лет. Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены.

Виталина Ярховска