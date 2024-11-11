В Запорожской области при атаке дрона пострадали работники аварийной бригады

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали три работника аварийной службы «Таврия-Энерго», сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в Васильевке, где специалисты восстанавливали линию электропередачи. С ранениями разной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь, уточнил господин Балицкий.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».