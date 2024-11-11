В Волжском сотрудницу учебного центра осудили за прием экзаменов у иностранцев

Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по делу о незаконной миграции (ч.ч. 1, 2 ст. 322.1 УК РФ), в том числе с помощью группы лиц по соглашению заранее. На скамье подсудимых оказалась 52-летняя женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Государственное обвинение представлял старший помощник прокурора Волжского Анастасия Хабарова. Суд установил, что женщина, работая методистом в учебном центре, содействовала сдаче экзамена на знание русского языка, истории и законодательства Российской Федерации гражданам Узбекистана и Таджикистана. Это позволило получить патент иностранным гражданам для работы в России. Подсудимая также помогла сдать экзамены пятерым гражданам Узбекистана, обеспечив им незаконное пребывание на территории России. Женщина не признала свою вину. Суд, учитывая обстоятельства совершения преступлений и характеристики виновной, приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 200 тыс. руб.

Подсудимую взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ранее был вынесен обвинительный приговор ее сообщнику, напоминает прокуратура.