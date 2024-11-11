Патрушев назвал обеспечение безопасности на Балтике важнейшей военно-политической задачей

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» выразил мнение, что США и их союзники в Европе стремятся к милитаризации Балтийского моря. По его словам, в связи с этим Россия вынуждена принимать дополнительные меры по защите территориальной целостности и экономического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей»,— сказал господин Патрушев. Среди поводов для усиления мер безопасности он назвал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а также подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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