Патрушев назвал обеспечение безопасности на Балтике важнейшей военно-политической задачей
Патрушев назвал обеспечение безопасности на Балтике важнейшей военной задачей
Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» выразил мнение, что США и их союзники в Европе стремятся к милитаризации Балтийского моря. По его словам, в связи с этим Россия вынуждена принимать дополнительные меры по защите территориальной целостности и экономического суверенитета.
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей»,— сказал господин Патрушев. Среди поводов для усиления мер безопасности он назвал вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а также подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Подробнее читайте в интервью «Ъ».