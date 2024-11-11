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Коммерсантъ FM
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Журналист ARD отказался от обвинений в адрес Алишера Усманова

Немецкий спортивный журналист Ханс-Йоахим Зеппельт подписал заявление о прекращении противоправных действий в рамках разбирательства с бизнесменом Алишером Усмановым о клевете в репортаже для телеканала ARD. Журналист признал недостоверность своих прошлых высказываний и обязался не распространять ложные сведения.

Журналист ARD Ханс-Йоахим Зеппельт

Журналист ARD Ханс-Йоахим Зеппельт

Фото: hajoseppelt.de

Журналист ARD Ханс-Йоахим Зеппельт

Фото: hajoseppelt.de

В заявлении журналиста от 29 октября, которое предоставила «Ъ» пресс-служба господина Усманова, говорится, что в случае нарушения обязательств он обязуется выплачивать неустойку, размер которой будет устанавливать сторона бизнесмена.

Хайо Зеппельт — автор опубликованного на телеканале ARD репортажа о «системе подкупа судей» в международном фехтовании. В материале журналиста говорилось, что за создание такой системы ответственен Алишер Усманов, занимавший пост главы Международной федерации фехтования (FIE) с 2008 по 2022 год и добровольно приостановивший исполнение своих обязанностей. В FIE заявляли, что источник, на которого ссылался журналист, в 2023 году был исключен из коллегии судей.

8 октября Алишер Усманов обратился в прокуратуру Кельна с требованием возбудить дело в отношении Хайо Зеппельта. 25 октября Земельный суд Гамбурга признал недопустимыми заявления немецкого журналиста. Тогда же в ARD сообщили, что не будут подавать апелляцию на решение суда.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Алишер Усманов отстоял честь фехтования».

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