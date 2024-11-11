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Адлер станет одним из самых популярных ж/д направлений на новогодние праздники

Анапа, Адлер и Новороссийск будут одними из самых популярных железнодорожных направлений на юге России в период новогодних праздников. Такой прогноз сделали в ФПК, пишет РБК Краснодар.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период новогодних праздников компания предлагает 945 тыс. мест для пассажиров в южном направлении — с 23 декабря по 8 января. В целом в продаже сейчас предложено порядка 4,6 млн мест. В новогодние праздники популярными железнодорожными направлениями являются также Котлас и Великий Устюг. Высоким спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск и другие города.

В ФПК занимаются назначением дополнительных поездов на наиболее востребованные направления.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи в горах на новогодние праздники забронировали 60% номерного фонда. В сезоне 2024/2025 года отдыхающих будут принимать более 670 средств размещения.

Вячеслав Рыжков

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