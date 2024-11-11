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В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют участок переулка Верескового

В Екатеринбурге в период со 2 декабря 2024 года по 15 января 2025 года перекроют участок переулка Верескового возле дома №31. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участке ЕМУП «Водоканал» будет строить сети водоотведения. «Схема движения общественного транспорта останется без изменений»,— сказано в сообщении.

Напомним, с 11 по 15 ноября ограничено движение от дома № 50 по ул. Полевой до дома № 4 по ул. Тюльпановой. На этом участке специалисты АО «Екатеринбурггаз» будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно по пер. Чуцкаева с выездом на ул. Полевую. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Полина Хабарова

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