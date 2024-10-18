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В Екатеринбурге закроют движение по ул. Полевой

В Екатеринбурге движение по ул. Полевой ограничат с 11 по 15 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Движение транспорта будет ограничено от от дома № 50 по ул. Полевой до дома № 4 по ул. Тюльпановой. На этом участке специалисты АО «Екатеринбурггаз» будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно по пер. Чуцкаева с выездом на ул. Полевую. На движение общественного транспорта ограничения не повлияют.

Напомним, движение по ул. Хмелева в Екатеринбурге от ул. 40-летия Октября до дома № 10 по ул. Хмелева перекроют с с 5 ноября по 30 декабря. Там будут проводить ливневую канализацию.

Анна Капустина

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