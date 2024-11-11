Максим Забелин покинет Башкирию, возглавив минздрав Московской области
Максим Забелин покинет пост руководителя администрации главы Башкирии и с завтрашнего дня возглавит министерство здравоохранения Московской области. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
Фото: Артур Салимов
Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.
Исполнять обязанности руководителя администрации главы Башкирии будет первый заместитель по внутренней политике Азат Бадранов.