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Максим Забелин покинет Башкирию, возглавив минздрав Московской области

Максим Забелин покинет пост руководителя администрации главы Башкирии и с завтрашнего дня возглавит министерство здравоохранения Московской области. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.

Исполнять обязанности руководителя администрации главы Башкирии будет первый заместитель по внутренней политике Азат Бадранов.

Наталья Балыкова

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