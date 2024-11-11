Министр обороны Израиля назвал убийство Насраллы победой над «Хезболлой»

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия победила ливанскую группировку «Хезболла», убив ее генсека Хасана Насраллу. Он отметил, что Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florion Goga/File Photo, Reuters Фото: Florion Goga/File Photo, Reuters

«Мы победили ''Хезболлу'', и устранение Насраллы было венцом достижений. Теперь наша задача — продолжать оказывать давление, чтобы получить плоды этой победы»,— сказал на брифинге (цитата по CNN-News18) Исраэль Кац, занявший пост главы Минобороны Израиля с 5 ноября. Он также заявил, что Израиль «усвоил уроки» и не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана. Господин Кац выразил надежду, что Ливан присоединится к другим странам, нормализующим отношения с Израилем.

Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» с 1992 года, погиб при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. 5 октября при ударе ВВС Израиля погиб его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дина, которого СМИ называли преемником погибшего генсека «Хезболлы». О назначении нового главы движение объявило 29 октября, им стал заместитель генсека движения Наим Касем.

Армия обороны Израиля проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана с конца сентября. С начала октября началась наземная операция. 29 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание, где обсуждался план прекращения огня в Ливане. В его основе лежит резолюция 1701 Совета Безопасности ООН — документ, позволивший в 2006 году завершить вторую ливанскую войну. Reuters cо ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники предлагают договориться о 60-дневном прекращении огня до реализации мирного плана.

О ситуации — в материале «Ъ» «Израилю и ''Хезболле'' предложили развестись».