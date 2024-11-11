В Казани троллейбусы по маршрутам № 8, 9, 12 временно изменены из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно изменили маршруты 3 троллейбусов

Фото: Мэрия Казани В Казани временно изменили маршруты 3 троллейбусов

Фото: Мэрия Казани

Повреждение сети произошло в направлении от Танкового оврага в сторону ул. Мавлютова. Троллейбусы № 8, 9, 12 перенаправили на маршруты № 3, 5, 6.

На месте работают аварийные службы предприятия. Метроэлектротранс приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва