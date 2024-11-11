«Аль-Масира»: истребители США и Британии нанесли удары по двум провинциям Йемена

Американские и британские истребители атаковали позиции хуситов из движения «Ансар Аллах» в Западном Йемене и на северо-западе страны, сообщил телеканал «Аль-Масира», принадлежащий хуситам. Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

По информации телеканала, западная авиация нанесла не менее девяти ударов, из которых семь пришлись по району Харф-Суфьян в провинции Амран в западной части страны. Две другие атаки зафиксированы на населенный пункт Эр-Рахба в районе Эс-Сафра провинции Саада, расположенной на северо-западе Йемена.

Ситуация в регионе остается нестабильной с осени 2023 года, после того как движение хуситов «Ансар Аллах», которое контролирует большую часть йеменского побережья, заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли и суда.