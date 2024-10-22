Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 40%

В Екатеринбурге на 40% выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры относительно октября прошлого года, средняя ставка аренды двухкомнатной — на 43%, сообщил «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таким образом, Екатеринбург вошел в число городов-миллионников с самым заметным ростом стоимости съема однокомнатного жилья в России — его опередили Казань (+58%), Красноярск (+56%) и Пермь (+41%), по росту цен на аренду двухкомнатных квартир город уступил Красноярску (+56%), Казани (+53%) и Санкт-Петербургу (+45%).

По данным компании, на повышение цен повлияли как резкое сокращение количества наиболее бюджетных вариантов квартир из-за снижения доступности ипотечных кредитов, так и рост затрат собственников, в том числе на коммунальные платежи. «Плюс, на рынок все больше выходит квартир в новостройках с качественным ремонтом, которые собственники не готовы сдавать дешево. При этом арендаторы стараются найти более бюджетный вариант и сократить свои затраты. Риелторы стали предоставлять рассрочки на оплату комиссии за подбор объекта — это еще один показатель того, что ставки аренды выросли чрезмерно»,— добавил Александр Иванов.

Эксперты также считают, что среди других причин — высокая ключевая ставка, отмена и изменение ряда льготных ипотечных программ, а также выход на рынок новостроек, купленных во времена ипотечного бума, часть из которых переходит в сегмент съемного жилья.

Напомним, в третьем квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 36%. Спрос на студии в городе увеличился на 40% (за год — на 18%), на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 36% и 31% соответственно.

Ирина Пичурина