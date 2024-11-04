ФК «Урал» сыграл вничью с московской «Родиной» в 17 туре ФНЛ

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московской «Родиной» в 17 туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0. За матчем на трибунах наблюдали более 5,2 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

По итогам тура «Урал» опустился на пятое место ФНЛ с 27 очками. «Родина» набрала 21 очко и осталась на 12 месте.

Напомним, в прошлом туре «Урал» проиграл «Балтике». Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 2:1.

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 10 ноября сыграет с «Шинником» в Ярославле.

Виталий Красиков