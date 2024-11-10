СКР Югры возбудил уголовное дело после нападения собак на 8-летнего ребенка

Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело после нападения бездомных собак на 8-летнюю девочку. Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным окружного СКР, 9 ноября в городском поселении Белый Яр Сургутского района бездомные собаки напали на ребенка. Девочку доставили в больницу с множественными ранами. После произошедшего собаки были отловлены специальной службой.

«По уголовному делу проводятся следственные действия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза»,– прокомментировали в СКР. Во время расследования дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы, связанной с обращением с бездомными животными.

Весной этого года заявлялось, что кинологический центр «Гром» после служебной подготовки планирует отправлять бездомных собак в зону специальной военной операции (СВО). Ранее Наталья Комарова, будучи главой Югры заявляла, что появление бродячих животных — вина бросивших их хозяев.