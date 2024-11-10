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В рамках форума «РОСТКИ» пройдет матч «Ак Барс»-«Куньлунь Ред Стар»

В рамках программы форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» 13 ноября пройдет хоккейный матч между казанским клубом «Ак Барс» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщили в пресс-центре международного форума.

Игра начнется в 19:00 на «Татнефть Арене».

«Куньлунь Ред Стар» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» располагается на 3 позиции в таблице конференции «Восток».

Главный тренер казанского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин затруднился сказать, когда в команду вернется нападающий Егор Бабенко после получения травмы.

Диана Соловьёва

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