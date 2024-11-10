Тренер «Ак Барса» затруднился назвать срок возвращения Егора Бабенко после травмы

В ближайшее время нападающий «Ак Барса» Егор Бабенко не вернется в команду после получения травмы. Об этом сообщил главный тренер казанского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин на пресс-конференции по итогам матча с «Локомотивом».

«В ближайшее время мы его не ожидаем, не могу пока ответить, насколько он выбыл», — заявил Анвар Гатиятулин.

Главный тренер «Ак Барса» также рассказал, что из-за травм игроков в каждом звене команды проходят корректировки. Некоторые игроки будут играть на новых ролях.

Егор Бабенко получил травму в матче КХЛ с «Барысом». В матче «Ак Барса» против «Нефтехимика» 7 ноября хоккеиста заменил нападающий Денис Комков.

Диана Соловьёва