Жители района, где обнаружили тело со следами укусов, дважды жаловались на собак

В 2024 году в Самосырово зарегистрировали две заявки на отлов собак. Это тот район, где обнаружили тело женщины со следами укусов. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Первая заявка на отлов собак поступила в мае 2024 года. Как сообщил Искандер Гиниятуллин, тогда отловили одну собаку. Вторая заявка поступила 1 октября. Были пойманы две собаки. Их стерилизовали и вернули на место прежнего обитания.

Замглавы исполкома также рассказал, что в Самосырово есть производственная база. Ее хозяин держит на территории объекта большое количество собак. Их состояние неизвестно. Тело женщины было обнаружено недалеко от базы.

Как объяснил Искандер Гиниятуллин, на территорию объекта служба отлова не могла попасть: их не пускал хозяин. В ходе расследования выяснят, на каком основании живут собаки, какой за ними организован уход и контроль.

«Считаю необходимым сохранять выдержку и дождаться результатов расследования, по итогам которого будут сделаны необходимые выводы. Родным и близким погибшей приношу свои искренние соболезнования», — сообщил Искандер Гиниятуллин.

Вчера на территории поселка Константиновка Казани нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Тело со следами укусов обнаружили прохожие. Следствие рассматривает версии халатности, причинения смерти по неосторожности и нарушения требований безопасности при оказании услуг.

Диана Соловьёва