Президент Финляндии считает, что в какой-то момент отношения с Россией наладятся

Президент Финляндии Александр Стубб допустил улучшение отношений с Россией. Однако, по его мнению, сейчас не время для этого.

«Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом»,— сказал господин Стубб газете Ilta-Sanomat.

Финляндия в апреле 2023 года вступила в НАТО. Господин Стубб возглавил страну с марта 2024 года. Он неоднократно заявлял, что единственный путь Украины к миру лежит через продолжение боевых действий. Он выступает против прекращения огня.

Об отношениях России и Финляндии — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».