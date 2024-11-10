Сделавший заявление о Крыме советник Трампа уже не работает на республиканца

Команда Дональда Трампа дистанцировалась от советника республиканца Брайана Ланцы после того, как тот сделал заявления о территориальных уступках Украины, пишет Reuters. Представитель будущего президента заявил, что господин Ланца работал с республиканцем во время предвыборной кампании, но сейчас не может говорить от его имени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ChuckRocha Фото: @ChuckRocha

«Брайан Ланца был подрядчиком для предвыборной кампании. Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица»,— сказал представитель господина Трампа.

Господин Ланца в интервью BBC заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «покажет свою несерьезность», если начнет говорить о Крыме на переговорах. По его мнению, для Украины «Крыма больше нет». Он также заявил, что возвращение территорий Киеву «не является целью Соединенных Штатов». BBC называло господина Ланца союзником господина Трампа и стратегом, который работал в его команде во время предвыборной кампании. Reuters в новостях о его заявлениях на BBC называло господина Ланца старшим советником республиканца.

По данным WSJ, в качестве одного из вариантов завершения конфликта на Украине команда господина Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Президент России Владимир Путин, комментируя победу господина Трампа, заявлял, что высказывания республиканца касательно украинского кризиса заслуживают внимания.

О победе республиканца на выборах и его планах — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».