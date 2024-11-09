В Казани пожарные спасли женщину из горящей квартиры

В Советском районе Казани пожарные спасли 50-летнюю женщину из горящей квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило из девятиэтажного дома на улице Солидарности, 20. По прибытию пожарных из квартиры на седьмом этаже выходил дым. Сотрудники ПСЧ-71 потушили огонь на площади 2 кв.м и эвакуировали женщину, которую затем госпитализировали в городскую больницу с отравлением продуктами горения.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Анар Зейналов