В Нижнекамске капремонт стационара детской больницы завершен на 99%

Капитальный ремонт детского стационара с перинатальным центром в Нижнекамске завершён на 99% — остаётся лишь обустроить подъездные пути к приёмному отделению. Об этом сообщил глава района Рамиль Муллин.

После завершения работ в больнице откроется новое приёмно-диагностическое отделение, где смогут оказывать экстренную помощь детям на месте, без необходимости их транспортировки. Рамиль Муллин отметил, что это особенно важно в ситуациях, когда время имеет решающее значение.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске планируют провести капитальный ремонт акушерского корпуса детской районной больницы с перинатальным центром за 300 млн рублей. Работы должны завершится до 31 мая 2025 года.

Анар Зейналов