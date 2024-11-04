В Нижнекамске отремонтируют корпус детской больницы за 300 млн руб

В Нижнекамске планируют провести капитальный ремонт акушерского корпуса детской районной больницы с перинатальным центром на ул. Менделеева, 48. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

По информации из документов закупки на объекте запланированы общестроительные работы, замена системы инженерно-технического обеспечения, ремонт вентиляции, водоотведения, отопления, видеонаблюдения и т. д. Также рабочие обновят фасад здания.

Ремонт должны выполнить до 31 мая 2025 года. Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. В закупке также запланированы два проекта ремонтных работ:

здания Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Набережных Челнах на ул. Александра Грина (1,9 млн руб.);

административного корпуса Заинской центральной районной больницы (1,4 млн руб.).

Заказчиком двух капремонтов стал Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства для проведения ремонтных работ будут выделены из бюджета республики.

Диана Соловьёва