Мэр Екатеринбурга Орлов подверг критике глав районов за плохую уборку снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике руководителей районов города за плохую уборку улиц от снега. Он лишил их премии и пригрозил им отставкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В середине недели начался снегопад, который стал первым серьезным испытанием для служб благоустройства. Коллеги, это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные»,— цитирует главу города пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Господин Орлов подчеркнул, что его поручение по уборке снега не выполнено, и пообещал «поставить кадровый вопрос», если ситуация не изменится.

Напомним, утром 6 ноября Екатеринбург встал в девятибалльные пробки после снегопада. Затруднения на дорогах наблюдались во всех частях города.

В октябре журналистка Ксения Собчак предложила господину Орлову потратить деньги с туристического налога на «нормальную уборку» улиц зимой. «От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город "не хуже", чем прошлой зимой»,— написала Ксения Собчак и напомнила, как в прошлом году прокуратура вынесла представление Алексею Орлову об устранении многочисленных нарушений по содержанию улично-дорожной сети города зимой.

Виталий Красиков