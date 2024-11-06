Из-за снега Екатеринбург встал в девятибалльных пробках

Екатеринбург утром после снегопада встал в пробках на девять баллов, следует из данных «Яндекса». Затруднения на дорогах наблюдаются во всех частях города. Как следует из данных карты работы уборочной техники на сайте мэрии города, на уборку снега отправлено более 20 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации Уральского Гидрометцентра, 6 ноября циклон обусловит сильный снег и метели на Южном Урале, в Свердловской области эти явления будут выражены слабее: днем -1°..-6°, будет снег, в южных районах местами умеренный, ожидается гололед, ветер восточный 4-9 м/с, в четверг и пятницу — днем -3°..-8°, местами небольшой снег.

В Екатеринбурге также на протяжении нескольких дней ожидается снегопад. Днем среды будет до -3°, в ночью четверга -8°, днем -4°, в пятницу — ночью -7°, днем -3°.

Ирина Пичурина