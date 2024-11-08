Обвиняемого в убийстве депутата ХМАО Колодича в Новой Москве осудили на 17 лет

Щербинский районный суд города Москвы приговорил Али Расулова к 17 годам колонии строгого режима по делу об убийстве депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от «Единой России» Александра Колодича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы, Али Расулова признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновение в жилище).

Напомним, 58-летний депутат был убит в своем доме в Новой Москве в июне прошлого года. Его жена Ирина Колодич была госпитализирована с ножевыми ранениями. Сообщалось, что 36-летний Али Расулов работал помощником по дому и в день убийства поссорился с хозяином дома из-за оплаты работы. Свою вину он признал.

Мария Игнатова