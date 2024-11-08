За сутки мошенники выманили у жителей Башкирии свыше 8 млн рублей

Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам свыше 8 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального МВД. Всего в дежурные части поступило 23 сообщения о мошенничестве.

Одним из пострадавших стал 48-летний житель Буздякского района. С ним в начале октября через мессенджер связался неизвестный, который представился «трейдером». Он предложил жителю района инвестировать деньги на одной из торговых платформ. Согласившись, потерпевший перевел 2 млн руб.

Венера Хисамова