Татарстан получил 59,6 млрд рублей из федерального бюджета

По состоянию на 1 октября Татарстан получил 59,6 млрд руб. из федерального бюджета для финансирования различных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Средства распределены следующим образом: 204,1 млн руб. в виде дотаций, 50,4 млрд — субсидий, 5,2 млрд — субвенций, 3,3 млрд — иных трансфертов, а также 501,3 млн руб. из федеральных фондов. Ожидается, что до конца года республика получит 75,9 млрд руб., из которых 78,5% уже поступило.

В 2025 году Татарстану планируют выделить 8,6 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов. Проект федерального бюджета на 2025–2027 гг. внесен в Государственную Думу, первое чтение пройдет 24 октября.

Анар Зейналов