Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан получил 59,6 млрд рублей из федерального бюджета

По состоянию на 1 октября Татарстан получил 59,6 млрд руб. из федерального бюджета для финансирования различных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Средства распределены следующим образом: 204,1 млн руб. в виде дотаций, 50,4 млрд — субсидий, 5,2 млрд — субвенций, 3,3 млрд — иных трансфертов, а также 501,3 млн руб. из федеральных фондов. Ожидается, что до конца года республика получит 75,9 млрд руб., из которых 78,5% уже поступило.

В 2025 году Татарстану планируют выделить 8,6 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов. Проект федерального бюджета на 2025–2027 гг. внесен в Государственную Думу, первое чтение пройдет 24 октября.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...