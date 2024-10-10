Татарстан получит более 8,6 млрд рублей межбюджетных трансфертов в 2025 году

На 2025 год Республика Татарстан получит 8,6 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов. Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы был внесен в Государственную Думу, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Из общей суммы на 2025 год 4,2 млрд руб. составят субсидии, 4 млрд руб. — субвенции, а 486 млн руб. — иные межбюджетные трансферты. В 2026 году Татарстану будет выделено 10,3 млрд руб., а в 2027 году — 8,2 млрд руб.

Первое чтение проекта федерального бюджета пройдет в Госдуме 24 октября текущего года.

Анар Зейналов