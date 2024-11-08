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За неделю в Сочи произошло 183 ДТП

В Сочи с 1 по 7 ноября произошло 183 ДТП. В девяти случаях пострадали люди, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения бокового интервала — 34 случая. Еще 25 ДТП произошли из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Неправильный выбор дистанции стал причиной 21 аварии, несоблюдение очередности проезда — 19.

Самым аварийным днем стал вторник, в этот день зарегистрировано 33 ДТП. Четверг и суббота стали наименее аварийными днями — по 20 ДТП.

По состоянию на середину октября на курорте зафиксировали 78 ДТП с детьми. Травмы различной степени тяжести получили 88 детей, а двое погибли.

«Ъ-Сочи» писал о ДТП на федеральной автодороге А-147 «Джубга — Сочи». Вечером 7 ноября в столкновении грузовика и легкового автомобиля здесь пострадал человек. Его госпитализировали.

Вячеслав Рыжков

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