Водитель Lada пострадал в ДТП с грузовиком на трассе Джубга — Сочи

В четверг, 7 ноября, в 09:50, на федеральной автодороге А-147 «Джубга — Сочи» произошло ДТП, в котором пострадал водитель автомобиля Lada. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, инцидент произошел на 129 км + 200 м дороги, когда направлявшийся в сторону Сочи водитель автомобиля Lada Kalina не смог справиться с управлением на опасном повороте. В результате маневра автомобиль наехал на металлическое дорожное ограждение, после чего продолжил движение и столкнулся с встречным автомобилем Sitrak с полуприцепом.

На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. Водитель Lada Kalina получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера на трассе Джубга — Сочи столкнулись две легковушки. В ДТП пострадал водитель «семерки».

Мария Удовик