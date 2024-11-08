Уральского «автохама» Новоселова признали виновным в похищении человека

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным уральского «автохама» Игоря Новоселова по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Речь идет об эпизоде, который произошел ночью 26 июля 2021 года. Обвинение по второму эпизоду этой же статьи, который произошел днем 26 июля, было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По данным Ura.ru, речь идет о похищении двух подростков, которых Игорь Новоселов заподозрил в продаже наркотиков.

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Ему назначили один год лишения свободы в колонии общего режима, однако было учтено время, которое он пробыл под стражей: с 7 июня по 8 сентября 2023 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. Также учтен срок в СИЗО с 9 сентября 2023 года по 23 июля 2024 года. «Наказание в виде лишения свободы считать отбытым»,— сказано в решении суда.

Приговор еще не вступил в законную силу. В августе прошлого года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии, однако дело было пересмотрено.

Игорь Новоселов прославился несколько лет назад фразой: «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина уже был судим за нападение на таксиста.

Полина Хабарова