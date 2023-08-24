«Автохама» Игоря Новоселова отправили в колонию за похищение человека

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию общего режима «автохама» Игоря Новоселова, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд признал 31-летнего мужчину виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В судебном заседании установлено, что в июле 2021 года в Игорь Новоселов решил добиться от потерпевшего признания участия в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Для этой цели он дважды «применяя насилие и угрожая», заставил потерпевшего забраться в багажник автомобиля. Так подсудимый возил по Екатеринбургу потерпевшего в багажнике машины.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Игорь Новоселов прославился несколько лет назад фразой: «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина уже был судим за нападение на таксиста.

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