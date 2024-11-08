«Сочи» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ХК «Сочи» обыграл петербургский СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, проходившая в Ледовом дворце, завершилась победой гостей — 2:5, пишет «Ъ-Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Счет открыл на 13-й минуте игры Тимур Хафизов. В начале второго периода «Сочи» закрепил результат — шайбу забросил Артур Тянулин.

В начале третьего периода Тимур Хафизов принес «Сочи» еще одно очко. Спустя десять минут Марат Хайруллин забросил в ворота «леопардов» ответную шайбу. Почти сразу «Сочи» забрал четвертое очко — забросил Андрей Никонов. За три минуты до конца матча команды забили еще по одному голу — отличились Данил Авершин из «Сочи» и игрок СКА Михаил Воробьев.

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Следующую игру петербургский клуб проведет 11 ноября против омского «Авангарда».

«Ъ-Сочи» сообщал, что в октябре ХК «Сочи» самовольно покинул словацкий нападающий Михаил Криштоф. Позже директор Швейцарской национальной лиги (NL) Денис Воше заявил, что не будет аннулировать контракт игрока.

Вячеслав Рыжков