На Урале разработали каркас для небоскреба с самыми тонкими трубобетонными колоннами в мире

На Урале разработали сталежелезобетонный каркас для небоскреба с самыми тонкими трубобетонными колоннами в мире и минимальным содержанием арматуры в железобетонных конструкциях, согласно оценке Российской академии архитектуры и строительных наук. Как сообщили в компании «Структура эксперт», которая занималась его созданием, расход конструкционной стали в каркасе здания составил 5 кг на кв. м, что является рекордно низким для мировой практики показателем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено архитектурным бюро «Архстройпроект» Фото: Предоставлено архитектурным бюро «Архстройпроект»

Технология строительства каркаса была использована в проекте бизнес-центра «УГМК», который разработал известный архитектор Сергей Алейников. При проектировании здания он использовали мощный принцип конструктивистов – «функция определяет форму». За счет этого удалось создать простой каркас с рациональной объёмно-планировочной структурой, которая позволяет свободно выбирать оформление фасада и отвечает всем требованиям безопасности и стандартам архитектуры.

Проект бизнес-центра «УГМК» получил положительные отзывы от российских и зарубежных экспертов, подтвердив свою эффективность и эстетическую ценность. Минимальное сечение колонн и большие пролеты придают каркасу здания легкость, не нарушая визуальную целостность интерьера. Прозрачные фасады и свободная планировка обеспечивают просторные этажи без массивных несущих стен, характерных для подобных конструкций.

«В конце XIX века первые небоскребы в Чикаго строились из кирпича, что приводило к чрезмерной толщине стен и потере полезной площади на нижних этажах. С течением времени возникла необходимость в легких и прочных конструктивных решениях, и ответом стало применения рамного каркаса здания с использования чугуна, а затем и углеродистой стали», – рассказал директор компании «Структура эксперт» Вячеслав Парфенов. По его словам, современные требования вновь подразумевают более рациональное использование площади. Так, толщина нижних стен железобетонных небоскребов может достигать 1,5-3 м, что влечет за собой потерю пространства и увеличение стоимости строительства. Технология сталежелезобетонного каркаса использованием трубобетонных опор и гибридных монолитных конструкций позволяет сократить сечение колонн в три раза, увеличить темпы строительства и снизить его стоимость.

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