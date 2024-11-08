В школах Екатеринбурга не хватает более 140 учителей

В екатеринбургских школах не хватает 143 педагогов, сообщила директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова в эфире радио «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Она рассказала, что руководители школ распределили нагрузку на учителей, приглашали совместителей и размещали вакансии. «Тем не менее эти вакансии остаются. Мы это признаем. Конечно, нам хочется применить какие-то дополнительные мотивирующие меры, которые привлекут сотрудников»,— отметила Инна Гумбатова.

Напомним, в начале сентября школам Екатеринбурга не хватало 112 учителей. Решать эту проблему планировали как дополнительной нагрузкой педагогов, так и привлечением студентов старших курсов педвузов и училищ и переквалификацией педагогов допобразования.

Ирина Пичурина