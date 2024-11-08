13 декабря будет избран новый президент ОКР

Заседание Олимпийского собрания, на котором будет избран новый президент Олимпийского комитета России (ОКР), пройдет 13 декабря. Об этом сообщает служба информации ОКР.

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России. Он сложит полномочия президента ОКР 13 ноября.

Осуществлять функции председателя на Олимпийском собрании поручено вице-президенту ОКР, члену исполкома организации Василию Титову. В рамках Олимпийского собрания также состоятся выборы генерального директора ОКР, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии. Для координации деятельности структурных подразделений ОКР создана комиссия по подготовке к проведению выборов на Олимпийском собрании и утвержден ее состав.

17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправданно.

Президента ОКР выбирает Олимпийское собрание. Его участниками с правом голоса являются представители от членов ОКР — юридических лиц, выдвинутые для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица — члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены МОК, являющиеся гражданами Российской Федерации. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

ТАСС