Для спасения Ули Стручалиной не хватает 971 508 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У девочки врожденная деформация правой стопы. Благодаря консервативному и хирургическому лечению стопу удалось выправить, но в период активного роста ребенка произошел рецидив деформации. Правая нога стала короче на 3 см, Уля не опирается на полную стопу, наступает только на носок. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение: реконструкцию заднего отдела правой стопы, а также коррекцию длины правой голени. В результате будет устранена деформация и разница в длине ног, провоцирующая искривление позвоночника. Девочка сможет нормально ходить, бегать, без ограничений заниматься танцами и играть в теннис».

Стоимость операций 992 508 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 971 508 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Улю Стручалину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Улиной мамы — Наталии Юрьевны Стручалиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).