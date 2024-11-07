Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде

Призовой фонд — $15,25 млн

Групповой этап. Третий, заключительный тур

Оранжевая группа. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Дарья Касаткина (Россия, 9) 6:1, 6:0. Барбора Крейчикова (Чехия, 8)—Кори Гауфф (США, 3) 7:5, 6:4.

Итоговая таблица группы

В П С Г

1. Крейчикова 2 1 5:2 38:32

2. Гауфф 2 1 4:2 33:25

3. Швёнтек 2 1 4:3 36:26

4. Пегула 0 2 0:4 11:24

5. Касаткина 0 1 0:2 1:12

Касаткина заменила снявшуюся с турнира Джессику Пегулу (США, 6).

Сегодня в 1/2 финала встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Гауфф, Крейчикова—Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).