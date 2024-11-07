Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде
Призовой фонд — $15,25 млн
Групповой этап. Третий, заключительный тур
Оранжевая группа. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Дарья Касаткина (Россия, 9) 6:1, 6:0. Барбора Крейчикова (Чехия, 8)—Кори Гауфф (США, 3) 7:5, 6:4.
Итоговая таблица группы
В П С Г
1. Крейчикова 2 1 5:2 38:32
2. Гауфф 2 1 4:2 33:25
3. Швёнтек 2 1 4:3 36:26
4. Пегула 0 2 0:4 11:24
5. Касаткина 0 1 0:2 1:12
Касаткина заменила снявшуюся с турнира Джессику Пегулу (США, 6).
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Гауфф, Крейчикова—Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).