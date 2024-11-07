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Марцела Личку оштрафовали за мат

КДК РФС оштрафовал на 50 тыс. руб. главного тренера московского «Динамо» Марцела Личку за нецензурное высказывание на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с «Ростовом», сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

«Динамо» 1 ноября на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре чемпионата России. Личка на послематчевой пресс-конференции матерным словом описал игру бело-голубых в этой встрече. Тренер присутствовал на заседании, которое прошло в четверг.

«Марцел Личка на пресс-конференции произнес нецензурное слово. Сегодня он объяснил, что это выражение не относилось ни к официальным лицам матча, ни к соперникам, ни к игрокам. Он просто прокомментировал игру команды во втором тайме. Учитывая, что не было оскорбления в адрес кого-либо, принято решение оштрафовать его на 50 тыс. руб. за неспортивное поведение»,— сказал Артур Григорьянц.

«РИА Новости»

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