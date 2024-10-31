В Казани 7 ноября откроют мемориальную доску Марселя Салимжанова

В Казани 7 ноября в честь 90-летнего юбилея со дня рождения татарского театрального режиссера Марселя Салимжанова откроют мемориальную доску на стене жилого дома по ул. Чехова, 53. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Мемориальную доску установят на стене дома, где раньше жил Марсель Салимжанов.

10 ноября в театре им. Г. Камала состоится вечер памяти татарскому режиссеру.

Марсель Салимжанов родился в 1934 году. Татарский режиссер являлся народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Эта премия — для работников театра, которые внесли вклад в развитие театрального искусства.

Диана Соловьёва