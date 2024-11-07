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Бывшему замначальника ИК-5 назначили 10 лет колонии за взятки

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил бывшего замначальника нижегородской ИК-5 Вадима Козлова к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. за получение взятки и посредничество в передаче взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Вадиму Козлову инкриминировали взятку от осужденного за незаконный оборот наркотиков Андрея Ермолаева в размере 160 тыс. руб. за послабление режима. Также ему вменили в вину посредничество в передаче от Андрея Ермолаева позолоченного браслета для начальника ИК-5 Сергея Малышева, которого сейчас судят за получение взятки, превышение полномочий и страховое мошенничество.

Вадим Козлов не признал вину ни по одному из эпизодов. Суд также запретил ему работать в органах исполнительной власти девять лет.

Владимир Зубарев

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