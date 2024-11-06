Как стало известно «Ъ-Приволжье», на судебном следствии свидетели разошлись в показаниях о взятке бывшему начальнику нижегородской ИК-5 Сергею Малышеву, также обвиненному в превышении полномочий и страховом мошенничестве по заявлению бывших осужденных. Рецидивист Евгений Кудрявцев показал, что в 2013 году передал начальнику колонии 200 тыс. руб. за десятидневный отпуск в Казани, а деньги взял у своего бухгалтера Яны Боровниковой. Однако свидетель Боровникова неожиданно сообщила суду, что показания на Сергея Малышева следствию ее уговорил дать Евгений Кудрявцев, и отказалась от них. Защита Сергея Малышева намерена добиваться расследования дачи ложных показаний и воспрепятствования правосудию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода допросил ключевых свидетелей по уголовному делу полковника ФСИН, экс-начальника нижегородской ИК-5 Сергея Малышева, обвиненного на показаниях осужденных в получении взятки, превышении полномочий и страховом мошенничестве, узнал «Ъ-Приволжье».

Обвинение полагает, что в 2013 году еще в статусе замначальника колонии подсудимый за 200 тыс. руб. отпустил отбывающего наказание осужденного Евгения Кудрявцева в десятидневный отпуск к жене в Казань. Другим коррупционным эпизодом стал золотой браслет от отбывающего наказание Андрея Ермолаева за покровительство, возможность пользоваться мобильным телефоном и не соблюдать режим.

По фабуле дела, браслет на тот момент уже начальнику колонии передали через его заместителя Вадима Козлова, также обвиненного в коррупции. Полковнику ФСИН заодно инкриминировали мошенничество с получением страховки, которую, как посчитало следствие, он незаконно получил за перелом ноги, находясь не при служебном исполнении. Кроме того, Сергей Малышев разрешил знакомым осужденным пользоваться сервисом связи «Зонателеком» больше положенного времени, что было квалифицировано как превышение должностных полномочий.

В общей сложности следствие насчитало экс-начальнику колонии пять преступных эпизодов, однако ключевым обвинением стала взятка от Евгения Кудрявцева, остальные добавили в ходе расследования.

Как рассказали близкие к следствию собеседники, Евгений Кудрявцев дал в суде свидетельские показания на Сергея Малышева. Они сводились к тому, что начальник колонии попросил за отпуск 200 тыс. руб., которые Евгений Кудрявцев взял из сейфа своего магазина у бухгалтера Яны Боровниковой, работавшей у него неофициально. Во время следствия бухгалтер говорила, что за деньгами к ней Кудрявцев приехал на такси. Затем он, якобы, передал всю сумму Сергею Малышеву, а сам отправился к жене в Казань. Позднее, в 2014 и 2018 годах, он писал на начальника заявления в правоохранительные органы о коррупции и даже гибели сотрудника ГУ ФСИН, к которой, по его мнению, мог быть причастен Сергей Малышев, но эти доводы подтверждения не нашли.

Допрошенная судом свидетель Яна Боровникова неожиданно отказалась от собственных показаний против Сергея Малышева, данных еще на следствии. Она сообщила, что Кудрявцев убедил ее обличить начальника колонии во время застолья, и та согласилась, отметили знакомые с ходом разбирательства собеседники «Ъ-Приволжье». Они добавили, что фактически показания свидетельницы поставили под сомнение основной эпизод с получением взятки.

При этом в доказательствах по уголовному делу ранее усомнилась и областная прокуратура, отказавшись утвердить обвинительное заключение, во многом построенное лишь на показаниях рецидивиста, и вернув дело в СК.

Оттуда, как писал «Ъ-Приволжье», материалы ушли в суд через районную прокуратуру.

После допроса свидетелей защита Сергея Малышева намерена добиваться уголовного преследования Евгения Кудрявцева за ложные показания суду и воспрепятствование правосудию. Адвокаты полагают, что свидетель оговорил подсудимого, поскольку его заявления в СК в 2014-м и 2018 годах завершились отказными постановлениями, а начальника колонии по ним никто не опрашивал.

Сам Евгений Кудрявцев летом был осужден на 5,5 года особого режима со штрафом в полмиллиона руб. за участие в мошеннической схеме в составе преступной группы. Он обманывал родственников арестантов и обещал им решить вопрос со следствием за деньги. Роль сотрудников спецслужб при этом исполняли его подельники.

Сергей Малышев и его защита полагают, что Евгений Кудрявцев оговорил бывшего начальника колонии ради сделки со следствием. Подсудимый настаивает, что, работая в ИК-5, он не мог отпустить осужденного: это считалось бы нескрываемым ЧП, а браслет ему подарили коллеги на юбилей.

Страховой случай с ногой признала законным комиссия нижегородского ГУ ФСИН, а остальных преступлений он не совершал. Бывшего заместителя Малышева Вадима Козлова также судят по обвинению в получении и посредничестве в передаче взятки от осужденного. Его арестовали летом 2023 года, на тот момент он работал директором Дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Своей вины он не признает.

Владимир Зубарев