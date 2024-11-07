Андрей Назаров: Капремонт старого Бельского моста в Уфе завершен на 48%

Капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в Уфе завершен более чем на 48%, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Самое сложное — демонтаж старой арки — позади. Старые мостовые опоры решили сохранить, их усилили железобетонными конструкциями. Изношенные части моста заменяются на цельные металлические. Всего укрупнили порядка 2000 тонн металлоконструкций, собрано 423 метра мостового перехода из 670»,— отметил он.

По словам господина Назарова, работы планируют завершить к осени 2025 года. После капремонта мост прослужит еще не менее 50 лет, пообещал он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на капремонт старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского с АО «Уралмостострой». Компания была единственным участником конкурса, контракт заключен по начальной цене — 4 млрд руб.

Майя Иванова