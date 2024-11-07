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Коммерсантъ FM
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Саратовский губернатор запретил мигрантам работать в доставке

Правительство Саратовской области решило продлить запрет на привлечение иностранных граждан для работы по патенту в ряде сфер до конца 2025 года. В их список добавилась курьерская деятельность, сообщает пресс-служба главы региона Романа Бусаргина.

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Бусаргин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле 2024 года саратовские власти до 1 января 2025 года запретили иностранцам водить общественный транспорт и такси, а также работать в заведениях общепита. Тогда решение мотивировалось необходимостью повышения безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдения законных прав граждан.

Аргументируя запрет, чиновники ссылались на данные миграционной службы о росте числа мигрантов, прибывших в регион, и высоком уровне теневой занятости среди них.

О докладе по миграционной политике главы СПЧ — в материале «Ъ» «Труд сделает из мигранта гражданина».

Никита Маркелов, Саратов

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