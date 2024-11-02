На участке Дюртюли – Ачит, продолжении М-12, уложили 549 тыс. тонн асфальта

На третьем этапе дороги Дюртюли – Ачит, продолжения трассы М-12 до Екатеринбурга, завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. Всего на участке было уложено 549 тысяч тонн асфальта всех слоев. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Дорога относится к первой технической категории и рассчитана на высокие нагрузки, поэтому предъявляются особые требования к качеству полотна. Нижние слои выполнены из высокопрочных изверженных пород, верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавлением гранодиорита.

Финальная укладка верхнего слоя была завершена на мосту через реку Большая Сарана, самом крупном сооружении третьего этапа протяжённостью 525 метров. Для его строительства использовали 4 250 тонн металла и 3 251 куб. м железобетона.

Для защиты конструкций моста применена новая технология — полимерная водонепроницаемая мембрана Акридек. Это решение позволило значительно сократить сроки строительства.

Также для безопасной эксплуатации моста внедрена система мониторинга, которая отслеживает изменения в напряженно-деформированном состоянии конструкций. Специальные датчики сигнализируют о критических параметрах на пульт управления. Третий этап дороги пройдет по территории Красноуфимского и Ачитского муниципальных округов, соединяясь с трассой Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе поселка Ачит.

В октябре на строительство и реконструкцию участков автодороги М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга было выделено 9 млрд рублей. Средства направят на обходы городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также населенных пунктов в Башкирии. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух участков дорог в Татарстане.

Ранее, в августе, «Автодор» сообщил, что участок дороги Дюртюли – Ачит, который станет продолжением трассы М-12 «Восток», был завершен на 62%.

Анар Зейналов