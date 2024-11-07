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Минтранс Башкирии заплатил за участие в «Транспортной неделе» 16,6 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключило с московским ООО «Лидерконгресс» контракт на создание стенда министерства на XVIII международном форуме и выставке «Транспорт России». Договор на 16,6 млн руб. профинансирует республиканский бюджет. Контракт подписан по итогам закупки у единственного поставщика.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет обслуживать эксклюзивную выставочную экспозицию минтранса во время выставки с 19 по 21 ноября, а затем демонтировать ее.

Форум «Транспорт России» состоится в рамках проводимой Минтрансом России «Транспортной недели» в московском Гостином дворе. Башкирию на форуме представят глава республики Радий Хабиров, исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Назаров, гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев, гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев, исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, а также другие чиновники, руководители госпредприятий и учреждений.

ООО «Лидерконгресс» зарегистрировано в 2020 году, занимается организацией конференций и выставок. Уставный капитал организации — 100 тыс. руб., совладельцами компании выступают ООО «Группа Новаком» (51% уставного капитала) и ООО «Группа развития медиа проектов» (49%). Крупнейшими заказчиками «Лидерконгресса» являются Минтранс России и Росконцерт.

Ранее минтранс Башкирии заключил с «Лидерконгрессом» три контракта на организацию экспозиций на форуме «Транспорт России» в 2021–2023 годах на общую сумму 40,2 млн руб.

Идэль Гумеров

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