Уголовное дело экс-главы МРЭО ГИБДД Башкирии передано другому судье

Уголовное дело о преступном сообществе в ГИБДД Башкирии передали на рассмотрению другому судье. Его рассмотрит судья Ирина Байбулатова. Судья Орджоникидзевского райсуда Уфы Сагит Сафин, изучавший уголовное дело с марта, 1 ноября ушел в почетную отставку, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняемыми по делу проходят экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков и семь его бывших подчиненных. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Общая сумма взяток составила около 1,3 млн руб.

Вину подсудимые не признают. Ближайшее заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 13 ноября.

Венера Хисамова