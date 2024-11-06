Артем Жога: урожайность на Урале в 2024 году превысила прошлогодние показатели

Урожайность основных сельскохозяйственных культур на Урале в этом году превысила показатели 2023 года, сообщил полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 5 ноября в уральских регионах намолочено почти 6,5 млн тонн зерна и зернобобовых, а общая урожайность составляет 19,5 центнеров с гектара, что на 1,1 больше, чем в прошлому году. Кроме того, собрано 136,8 тыс. тонн овощей открытого грунта, а их урожайность составила 392,5 центнера с гектара (+35,2 к 2023 году), озимыми засеяно 40 тыс. га.

«Урал остается не только промышленным центром страны, но и развитым сельскохозяйственным регионом, который показывает высокие результаты, несмотря на суровые климатические условия. Россия находится под беспрецедентным международным давлением и обеспечение продовольственной безопасности остается одной из главных задач для устойчивости и роста нашей экономики»,— отметил полпред.

Напомним, тюменские аграрии собрали почти 1698 тыс. тонн зерна в 2024 году. Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что регион получил высокие показатели по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта.

Ирина Пичурина