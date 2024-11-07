В Казани на улице Петербургской проведут капремонт тепловых сетей за 10 млн руб.

В Казани проведут капитальный ремонт наружных тепловых сетей по ул. Петербургской за 10 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

По ул. Петербургской запланированы демонтажные, общестроительные работы, обратная засыпка и восстановление покрытий, работы по врезке и герметизации вводов в подвальное помещение.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства на капремонт выделят из бюджета республики. Работы на объекте должны завершить до 31 мая 2025 года.

В 2024 году в Казани на ремонт тепловых сетей выделили 667 млн руб. Рабочие реконструировали 5,6 км тепловых сетей на 9 объектах.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что городу не хватает финансирования на капремонт инженерных сетей. Это один из трех болезненных вопросов для мэра столицы Татарстана.

Диана Соловьёва